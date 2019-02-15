” السراج ” يجتمع مع السكرتير العام للانتربول

المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الجمعة في ميونخ، مع سكرتير عام الشرطة الجنائية الدولية “انتربول” يورجن شتوك.

وتناول الاجتماع سبل تطوير التعاون بين الانتريول والمؤسسات الأمنية الليبية، وعبر السكرتير العام عن شكره وتقديره لما وجده وفد الشرطة الجنائية الدولية من ترحيب ودعم خلال زيارته مؤخرا إلى ليبيا.

وشهد الاجتماع الاتفاق على ربط قواعد المعلومات والبيانات بين الإنتربول والأجهزة الليبية المختصة لتتبع العناصر الخارجة على القانون والعمل على الحد من انتشار السلاح ورصد الجماعات الإرهابية.

كما تمت الموافقة على اقتراح السراج باستضافة مكاتب الانتربول حول العالم لمجموعات من العاملين الليبيين في مجال مكافحة الجريمة للاطلاع على آليات وأسلوب العمل واكتساب خبرات جديدة.

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