منخفض جوي جديد.. توقعات حالة الطقس والبحر ليوم السبت 16 فبراير في ليبيا

توقع خبراء بالارصاد أن يتشكل منخفض جوي متوسط الفعالية بداية من هذه الليلة قبالة الساحل الشرقي من الناحية الغربية مصحوب بجبهة هوائية باردة تؤثر على مناطق الشمالية من الغرب إلى الشرق بداية من يوم الغد السبت ويوم الاحد.

التوقعات الجوية ليوم الغد السبت 16 فبراير 2019:

ويخيم على طقس مناطق الشمال الغربي اجواء باردة مع سماء قليلة السحب إلى مغيمة مع فرصة سقوط امطار خفيفة على بعض هذه المناطق وتكون الامطار متوسطة على المناطق الواقعة من طرابلس إلى مصراتة الرياح شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا درجات الحرارة القصوي تتراوح مابين 12 إلى 15 درجة ولاتتجاوز 11 درجة على مرتفعات الجبل الغربي.

ويسيطر على طقس مناطق الخليج اجواء باردة مع سماء مغيمة ترافها بعض الامطار المتفرقة وقد تكون بكميات هامة خاصة في فترة المساء او الليلة القادمة الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا درجات الحرارة القصوي تتراوح مابين 13 إلى 15 درجة.

ويشهد طقس مناطق الشمال الشرقي اجواء باردة وتبقي فرصة سقوط الامطار من حين إلى اخر على هذه المناطق خاصة مناطق الجبل الاخضر الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 12 إلى 14 درجة ولاتتجاوز 9 درجات على مرتفعات الجبل الاخضر.

بينما تشهد مناطق الوسط والجنوب اجواء مستقرة نسبيا درجات الحرارة تبدا في الارتفاع تدريجيا على مناطق الجنوب الغربي والحمادة بسبب اقتراب منخفض جوي صحراوي بحيث تتراوح درجات الحرارة القصوي مابين 17 إلى 22 درجة مع سماء عامة صافية إلى ظهور بعض السحب ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حالة البحر

ويشهد البحر على الساحل الغربي والخليج سيكون مضطراب ارتفاع الموج يتراوح مابين 2.00 إلى 3.00 امتار.

الساحل الشرقي البحر مضطراب إلى قليل الاضطراب ارتفاع الموج يتراوح مابين 1.50إلى 2.00 متر. والله اعلم.

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