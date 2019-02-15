مفوضية اللاجئين تعيد دفعة جديدة إلى بلدانهم

نقلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 159 طالب لجوء من طرابلس إلى مركز العبور الطارئ في النيجر، بحسب آخر الإحصائيات التي قدمتها المفوضية.

عدد اللاجئين الذي نقلتهم المفوضية من ليبيا إلى خارج البلاد فاق الـ 3000لاجئ، منذ عام 2017، حتى آخر إحصائية.

أما عن استمرار تدفق الهجرة، فقد أكدت المفوضية أن حرس السواحل الليبي اعترض نحو663 شخصا في البحر، منذ بداية العام.

أعداد النازحين الداخليين وطالبو اللجوء والمهاجرون في مراكز الإيواء لم يطرأ عليها تغيير يذكر حسب الإحصائية الدورية للمفوضية.

بينما تؤكد المنظمة الدولية انتظارها لسد فجوة تقدر بنسبة 79% من ميزانيتها، لتنفيذ الترتيبات التي تحتاجها من إغاثة للمهاجرين في مراكز الإيواء، أو مساعدات للنازحين في أرجاء البلاد.

الآلاف المذكورون في إحصائيات المفوضية، يذكرون أسبوعيا بآلام لا تنتهي لنازحين ومهاجرين، لم يجدوا طريقة لعلاج أزمتهم بعد.

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