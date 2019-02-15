المتوسط:
أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي، ” إن تعيينات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج العسكرية في رئاسة الأركان حبر على ورق و عبث”.
وأضاف السعيدي ، خلال تصريحات صحفية له، ” إن السراج يريد إدخال البلاد في الفوضى من جديد، ون الجيش الليبي بدأ يمتلك مساحة كبيرة على الأرض الليبية اليوم بعد تمدده في الجنوب “.
وأوضح السعيدي، ” أن الجميع أصبح لديه قناعة بأن حكومة السراج تحكمها المليشيات المسلحة”.
The post برلماني : تعيينات ” السراج” الأخيرة في رئاسة الأركان عبث appeared first on صحيفة المتوسط.
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