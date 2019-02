برلماني : تعيينات ” السراج” الأخيرة في رئاسة الأركان عبث

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي، ” إن تعيينات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج العسكرية في رئاسة الأركان حبر على ورق و عبث”.

وأضاف السعيدي ، خلال تصريحات صحفية له، ” إن السراج يريد إدخال البلاد في الفوضى من جديد، ون الجيش الليبي بدأ يمتلك مساحة كبيرة على الأرض الليبية اليوم بعد تمدده في الجنوب “.

وأوضح السعيدي، ” أن الجميع أصبح لديه قناعة بأن حكومة السراج تحكمها المليشيات المسلحة”.

