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برلماني : تعيينات ” السراج” الأخيرة في رئاسة الأركان عبث

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد  عضو مجلس النواب علي السعيدي، ” إن تعيينات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج العسكرية في رئاسة الأركان حبر على ورق و عبث”.

وأضاف السعيدي ، خلال تصريحات صحفية له، ” إن السراج يريد  إدخال البلاد في الفوضى من جديد، ون الجيش  الليبي  بدأ يمتلك مساحة كبيرة على الأرض الليبية اليوم بعد تمدده في الجنوب “.

وأوضح السعيدي، ”  أن الجميع أصبح لديه قناعة بأن حكومة السراج تحكمها المليشيات المسلحة”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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