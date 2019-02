تفاصيل لقاء ” السراج ” و ” موغريني ” في ميونيخ

المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مساء اليوم الجمعة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن مع فيدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية.

وجددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية خلال الاجتماع دعم الاتحاد الأوروبي لخطة المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة وما يقوم به من جهد لعقد المؤتمر الوطني الجامع وصولا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

من ناحية أخرى أكدت موغريني ، أن حقول النفط يجب أن تكون تحت سلطة وإشراف مباشر من حكومة الوفاق الوطني وإدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وتطرق السراج لمناقشة إجراء أوروبي اتخذ مؤخرا بوضع اسم ليبيا على القائمة المقترحة للدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث طالب السراج بإزالة اسم ليبيا من القائمة.

وقال السراج ، بأنه كان من الأجدر التواصل مع حكومة الوفاق والبحث والتدقيق قبل اتخاذ هكذا قرار ، وأضاف بأن وفد مالي واقتصادي سيبحث هذا الموضوع مع المسئولين الأوربيين في بروكسل، لتوضيح مدى امتثال ليبيــا لكافة مُتطلبات والتزامات مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية.

وطالب السراج برفع الحظر عن الطيران الليبي ليواصل رحلاته إلى المطارات الأوروبية، وتم الاتفاق على متابعة هذا الامر من خلال سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي.

