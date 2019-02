” الكهرباء” : تدمير محطة سينما الجمهورية لهذا السبب

المتوسط:

أدانت الشركة العامة للكهرباء ، قيام أحد المواطنين ، اليوم الجمعة ، بتحطيم مبنى سينما الجمهورية ( سابقاً ) في منطقة باب بن غشير ، حيث تساقط المبنى بالكامل على محطة كهرباء سينما الجمهورية التي تغذي عدد من المساكن والعمارات في منطقة باب بن غشير.

وقالت الشركة، خلال بيان لها اليوم الجمعة ،” إن ما قام به هذا المواطن أدى إلى تدمير المحطة بالكامل وانقطاع الكهرباء عن أغلب أحياء باب بن غشير مما اضطر الفنيون بالشركة العامة للكهرباء إلى تغيير مصادر التغذية لإرجاع التيار الكهربائي للأحياء المتضررة بالتيار الكهرباء عدا العمارات المجاورة بالمحطة “.

وناشدت الشركة، كافة الجهات الأمنية بالتحقيق في تلك الواقعة التي أدت إل انقطاع الكهرباء عن المواطنين وخسائر جسيمة تكبدتها الشركة .

