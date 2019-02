المتوسط:

أعلنت بلدية سرت ، استمرار أعمال تركيب مضخات المياه بمحطة الضخ الرئيسية بمنطقة جارف تحت إشراف مهندسي مكتب سرت بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي “.

وأوضحت البلدية ، ” أنه قد تشغيل محطة ضخ المياه بشكل رسمي بعد انتهاء أعمال التركيب بنجاح “.

ووجهت البلدية، الشكر للجنة الدولية للصليب الأحمر فرع ليبيا والتي ساهمت في توفير هذه المضخات.

