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الحكومة المؤقتة تطالب بعدم التعامل مع المجلس الرئاسي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت الحكومة المؤقتة في بيان لها نواب رئيس الوزراء والوزراء والوكلاء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة إلى عدم التعامل مع كافة الجهات التابعة للمجلس الرئاسي

ودعت المؤقتة في البيان جميع الأعضاء إلى عدم استقبال أي شخصية تحمل صفة من الصفات التابعة للمجلس الرئاسي داخل حدود سيطرتها مستثنية من ذلك دخول واستقبال المواطنين الطبيعيين دون أي صفة والذين لا يسعون لاستغلال نفوذهم ومسؤولياتهم في إحداث انقسامات سياسية واجتماعية لتحقيق غايات وأهداف لزعزعة الاستقرار لكافة الجهات الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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