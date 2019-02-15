الحكومة المؤقتة تطالب بعدم التعامل مع المجلس الرئاسي

طالبت الحكومة المؤقتة في بيان لها نواب رئيس الوزراء والوزراء والوكلاء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة إلى عدم التعامل مع كافة الجهات التابعة للمجلس الرئاسي

ودعت المؤقتة في البيان جميع الأعضاء إلى عدم استقبال أي شخصية تحمل صفة من الصفات التابعة للمجلس الرئاسي داخل حدود سيطرتها مستثنية من ذلك دخول واستقبال المواطنين الطبيعيين دون أي صفة والذين لا يسعون لاستغلال نفوذهم ومسؤولياتهم في إحداث انقسامات سياسية واجتماعية لتحقيق غايات وأهداف لزعزعة الاستقرار لكافة الجهات الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة.

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