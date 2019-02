المتوسط:

التقت وكيل الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة مع مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، اليوم الجمعة .

وناقش اللقاء أفضل سبل دعم العملية السياسية في ليبيا وبحث أوجه تعميق التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

