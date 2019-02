الأمم المتحدة : ليبيا تزداد فقرا و 11% من شعبها في حاجة للمساعدة الإنسانية

المتوسط:

أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا ريبيرو،” إن 823 ألف شخص في ليبيا، يحتاجون إلى نوع من المساعدة الإنسانية”.

وأضافت ريبيرو، في مؤتمر صحفي بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ” أن هذا الرقم يمثل 11% من سكان البلاد، وأن ليبيا تزداد فقرا عاما بعد عام، بسبب تدهور خدمات الصحة والتعليم، وغيرها من الخدمات”.

وأكملت ، ” أن الاحتياجات الإنسانية في ليبيا تشمل تقديم الخدمات الحيوية، والمواد الأساسية، وأهمها الغذاء، المتوفرة بليبيا ولكن بتكلفة عالية”.

