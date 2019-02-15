اتفاقية تعاون بين الرئاسي والانتربول لرصد الإرهابيين

أعلن المجلس الرئاسي عن إبرامه اتفاقية تعاون مع الأنتربول، لربط قواعد المعلومات والبيانات بين الإنتربول والأجهزة الليبية المختصة، لرصد الجماعات الإرهابية ومتابعة الخارجين عن القانون والحد من انتشار السلاح.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، أن الاتفاقية جاءت بعد اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع سكرتير عام الشرطة الجنائية الدولية “انتربول” يورجن شتوك، في ميونخ.

وأبدى المجلس الرئاسي موافقته باستضافة مكاتب الانتربول حول العالم لمجموعات من العاملين الليبيين في مجال مكافحة الجريمة للاطلاع واكتساب خبرات جديدة.

ورحّب المجلس الرئاسي بزيارة سكرتير عام الشرطة الجنائية الدولية إلى ليبيا، خلال الأسابيع القادمة.

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