عبدالله دوردة يعلق على نبأ الإفراج عن شقيقه

ليبيا – أكد عبدالله عمر دوردة شقيق رئيس جهاز الأمن الخارجي السابق وجود جهود تُبذل بهدف الإفراج عن شقيقه المعتقل فى السجون منذ ثمانية سنوات فى طرابلس .

وكشف دوردة عبدالله فى منشور مقتضب نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك بعد منتصف ليل الجمعة ، بأن هناك عدة أطراف لم يسمها تسعى لتنفيذ قرار الإفراج الصحي عن شقيقه أبوزيد مكتفياً بالقول بأنها ستكلل قريباً بالنجاح دون أن يؤكد صحة نبأ تنفيذ الإفراج فعلاً من عدمه .

وكانت صفحات على وسائل التواصل الإجتماعي قد نشرت بوقت متأخر من مساء الجمعة نبأ الإفراج عن أبوزيد دوردة بعد ثمان سنوات من الإعتقال السياسي فى عدة سجون كان أبرزها سجن الهضبة سيء الصيت الذي كانت تشرف عليه الجماعة الليبية المقاتلة .

يشار إلى أن مكتب النائب العام فى طرابلس كان قد أصدر أمراً بالإفراج الصحي عن دوردة منذ منتصف العام الماضي 2018 ولكن القرار لم يُنفذ لأسباب غير معلومة رغم ما يعانيه من مشاكل صحية تلازمه منذ سنوات .

المرصد – خاص

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