انفجار في مزدة يؤدي لوفاة أحد المواطنين

سارع أعضاء إدارة المفرقعات بمكتب التخلص من الالغام والذخائر بمنطقة الجبل الغربي التابع لهيئة السلامة الوطنية، بالتعاون مع مديرية أمن غريان، بالتوجه إلى مدينة مزدة، بعد حدوث انفجار أدى إلى وفاة أحد المواطنين.

وأوضحت الإدارة أنها قامت بإجراء معاينة للمكان الذي وقع فيه الانفجار، وأن العمل ما يزال جاريا لتشكيل فريق لإزالة جميع الذخائر وإتلافها في أقرب وقت.

ونوّهت الإدارة بضرورة الإبلاغ الاستفسار عبر الاتصال بالغرفة الرئيسيّة بهيئة السلامة الوطنية علي الأرقام التالية، في حالة وجود أجسام غريبة بالمدن والمناطق. وهُنا ننشر لكم أرقام الهواتف التي نشرتها هيئة السلامة الوطنية:

021-4775557

021-4779906

021-4773602

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