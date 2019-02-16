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كرنفال الاحتفال بالثورة ينطلق اليوم في طرابلس

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت اللجنة العليا لإحتفالات الذكرى الثامنة لثورة فبراير، أن الكرنفال الاستعراضي للاحتفال سينطلق اليوم السبت، الساعة 5 مساءا من قصر الخلد العامر، مرورا بشارع الاستقلال حتى ميدان الشهداء.

وأوضحت اللجنة أن الكرنفال سيضم عدد من اللوحات التي تمثل المكونات الثقافية الليبية، وفرق الفنون الشعبية والفرسان الشعبية، إضافة إلى استعراض السيارات الكلاسيكية والدراجات النارية، والفرق الموسيقية للشرطة والجمارك.

وأضافت أنه بعد الكرنفال وإيقاذ شعلة الاحتفالية، سيتم رفع راية العلم الوطني في العاصمة طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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