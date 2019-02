اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج”، اليوم الجمعة في ميونخ، مع سكرتير عام الشرطة الجنائية الدولية “إنتربول” يورجن شتوك، وتناول الاجتماع سبل تطوير التعاون بين الإنتربول والمؤسسات الأمنية الليبية.

وعبر السكرتير العام عن شكره وتقديره لما وجده وفد الشرطة الجنائية الدولية من ترحيب ودعم خلال زيارته مؤخرا إلى ليبيا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ربط قواعد المعلومات والبيانات بين الإنتربول والأجهزة الليبية المختصة لتتبع العناصر الخارجة على القانون والعمل على الحد من انتشار السلاح ورصد الجماعات الإرهابية.

كما تمت الموافقة على اقتراح “السراج” باستضافة مكاتب الإنتربول حول العالم لمجموعات من العاملين الليبيين في مجال مكافحة الجريمة للإطلاع على آليات وأسلوب العمل واكتساب خبرات جديدة.

وفي ختام الاجتماع رحب رئيس المجلس الرئاسي بزيارة السكرتير العام إلى ليبيا خلال الأسابيع القادمة.

يذكر أن مكتب الإنتربول عاد للعمل في ليبيا بشكل طبيعي، وينسق في أداء مهامه مع أجهزة وزارة الداخلية ووزارة العدل، وجاري العمل لإستفادة ليبيا من المشاريع التي ينظمها الإنتربول.

