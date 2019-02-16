السراج يطالب بإزالة ليبيا من قائمة الدول عالية المخاطر

طالب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج بإزالة اسم ليبيا من القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف السراج خلال لقائه مع الممثلة العليا لسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موغريني على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن أنه كان على المفوضية الأوروبية التواصل مع حكومة الوفاق قبل اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن وفدا ماليا واقتصاديا ليبيا سيبحث مع المسؤوليين الأوربيين في بروكسل التزام ليبيا بكافة المتطلبات وفقا للمعايير الدولية.

من جهتها أكدت موغريني دعمها الكامل لموقف حكومة الوفاق تجاه التطورات الأخيرة بالمنطقة الجنوبية،مشددة على ضرورة أن تكون حقول النفط تحت سلطة وإشراف مباشر من حكومة الوفاق.

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