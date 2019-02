“باشاغا” : التفاهم بين المؤسسات الأمنية الليبية وصل إلى طريق مسدود

المتوسط:

أكد وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا في مقابلة مع قناة الحرة، ” أن التفاهم بين المؤسسات الأمنية الليبية “وصل إلى طريق مسدود”.

وأضاف باشاغا ، أن “الليبيين سئموا الميليشيات وتجاوزاتها.. هذه المشاهد في العاصمة طرابلس”، مشيرا إلى أن وزارته تلقى الدعم الكامل من رئيس الحكومة فايز السراج “لكن هناك مؤسسات أمنية أخرى تعرقل جهود وزارة الداخلية عرقلة تامة، وحاولنا التفاهم مع هذه المؤسسات، لكن وصلنا إلى طريق مسدود، ولهذا التجأنا إلى الجهات المالكة للاتفاق السياسي وهما البرلمان ومجلس الدولة لإيجاد حلول لهذا المؤسسات الأمنية”.

وأوضح باشاغا ،”أن عدم استقرار ليبيا السياسي يؤدي إلى عدم الاستقرار الأمني، “وهو مكلف لدول الجوار ودول البحر الأبيض المتوسط​”.

