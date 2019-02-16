النائب العام يسعى لحماية الاقتصاد الوطني

أصدر مكتب النائب العام بيانا وصفه بالمهم إشارة إلى البلاغات الواردة إليه بشأن رصد عمليات مصرفية مشبوهة.

وأشار البيان إلى أن هذه العمليات نتج عنها ارتفاع سعر العملة الصعبة في السوق السوداء وزيادة مشكلة السيولة النقدية وإحداث ضرر جسيم في الاقتصاد الوطني وهو ما قاد إلى إصدار مكتب النائب العام إجراءات بالخصوص.

وأضاف البيان بأن هذه الإجراءات تمثلت بتوجيه القائم بأعمال النائب العام بالتنسيق مع ديوان المحاسبة للكشف عن هذه العمليات ومعرفة المتورطين فيها ووقفها فضلا عن إصدار تعليمات إلى غرفة المقاصة بمصرف ليبيا المركزي بهذا الشأن.

وأكد البيان بأن التوجيهات تضمنت تكليف جهازي المباحث العامة والمخابرات الليبية بإجراء التحريات والاستدلالات اللازمة والمباشرة بالتحقيقات التي ستطال كل من تورط في هذه العمليات من موظفي الدولة والأشخاص الذي ساهموا في هذه العمليات في السوق السوداء.

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