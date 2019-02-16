“شابة ليبية” تترأس حزبا سياسيا في السويد 

فازت الشابة السويدية ذات الأصول الليبية فريدة العباني برئاسة حزب المبادرة النسوية السويدي بعد أن تمكنّت من الحصول على أكبر عدد من الأصوات.

وجاءت فريدة العباني في رئاسة هذا الحزب خلفا لقائدته السابقة غودرون شيمان، ويناضل هذا الحزب لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع السويدي من خلال تكافؤ الفرص والمساواة في كافة الحقوق والواجبات إضافة إلى دعم المبادرات النسوية في السويد لإنهاء كافة مظاهر التمييز الذي يمارس على المرأة.

وتتولى العباني رئاسة الحرب رفقة نائبتها غيتا نابوي وذلك بعد ظهور نتائج الانتخابات التي تمّت في مدينة سوندسفال، وقالت العباني في تصريحات صحفية لشبكة الكومبس السويدية إنها فخورة بقيادتها للحزب وستسعى للحصول على تمثيل في البرلمان السويدي لحزبها.

يشار إلى أن فريدة العباني غادرت ليبيا إلى السويد عندما كانت في الثالثة من عمرها وهي تتولى قيادة حزب المبادرة النسوية السويدي وهو حزب سياسي نسوي نشأ من جماعة ضغط “لوبي” كانت تحمل الاسم نفسه عام 2005.

وحصد الحزب في الانتخابات البرلمانية عام 2014 نسبة 5.3% من الأصوات وتحصل على مقعد في البرلمان الأوروبي لتصبح بذلك المرة الأولى التي يتحصل فيها حزب نسوي بحت على مقعد في البرلمان الأوروبي.

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