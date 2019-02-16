داخلية الوفاق تعلق على واقعة إختطاف 14 تونسياً من قبل مجموعة مسلحة بالزاوية

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، حرصها على سلامة جميع الأجانب في ليبيا، مبينة بأنها لن تسمح بإبتزاز دولهم لأغراض شخصية.

جاء ذلك في بيان على خلفية إختطاف “14” تونسياً من قبل مجموعة مسلحة خلال توجههم لعملهم في مصفاة الزاوية، وعلى ضوء ذلك، أصدر وزير الداخلية تعليماته بتشيكل خلية أزمة بقيادة مدراء الأمن في الزاوية الكبرى، وإعلان حالة الطوارئ في المديريات المعنية، حيث خولهم بإتخاذ كافة التدابير العاجلة والاتصالات اللازمة، لضمان سلامة المخطوفين والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

وحذرت وزارة الداخلية في ختام بيانها، من تبعيات هذه الأعمال الخارجة عن القانون، والتي تعرض سلامة المدنيين للخطر وتضر بالمصلحة الوطنية لليبيين.

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