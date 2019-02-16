برنامج لتسليط الضوء حول دور الإعلام في استقرار ليبيا 

أقيمت بفندق المهاري بطرابلس دورة علمية تحت عنوان “إدارة الإعلام والعلاقات العامة و دورهما في الاستقرار والتنمية” والتي تنظّمها منظمة مدرّبون بلا حدود وبرعاية ماسية من وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق.

وقد افتتح وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين فعاليات هذا المهرجان بكلمة أكّد فيها على أهمية دور الإعلام والعلاقات العامة في استقرار المجتمع ، مؤكدا على أهمية عقد مثل هذه المهرجانات والملتقيات الهادفة التي من شأنها زيادة الوعي المجتمعي.

و استمر البرنامج لخمسة أيام متتالية، مشتملا على أكثر من 13 جلسة تدريبية إضافة إلى اللقاءات الحوارية والندوات .

واستهدف البرنامج أكثر من 150 شابا وشابة وتطرق إلى موضوعات تركزت حول إدارة العلاقات العامة، دور الإعلام في ترسيخ قيم المواطنة إضافة إلى دور الإعلام في التقارب الثقافي، ودراسة أثر وسائل الإعلام على القيم والسلوكيات، و دور الإعلام في محاربة الفساد، مع التطرق إلى قيم المجتمع الليبي بين الواقع والتحديات و تثقيف الناخب وشروط المنتخب من خلال وسائل الإعلام .

يشار إلى أن ليبيا شهدت طفرة في مجال الإعلام عقب انتفاضة الشعب عام 2011 حيث كان الإعلام في السابق مقتصرا على منابر محدودة مملوكة للدولة حيث منع القطاع الخاص من المنافسة في سوق الإعلام المحلي فكانت الوسائل المملوكة للدولة آنذاك تقوم بالتعبئة الجماهيرية والتسويق لخطط وآراء القذافي دون غيره .

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