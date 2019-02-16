عل هامش أعمال مؤتمر ميونيخ .. سلامة يبحث سبل التنسيق مع الاتحاد الأفريقي

ناقش المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، سبل دعم العملية السياسية في ليبيا، وبحث أوجه تعميق التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه أمس الجمعة على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، مع وكيل الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، ومفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي.

هذا والتقى سلامة أيضاً على هامش أعمال المؤتمر، مع فيديريكا موغيريني، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية، نائبة الرئيس في الاتحاد الأوروبي، حيث ثمن دورها البارز، بدعم الأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية في ليبيا.

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