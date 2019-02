“سلامة” : الخلاف الفرنسي الإيطالي  ليس الوحيد الذي يؤثر سلباً على ليبيا

المتوسط:

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ، خلال حواره مع DW عربية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، ” أنّ هناك خلاف حقيقي داخل العالم الإسلامي حول كيفية التعامل مع الحركات الإسلامية وهو أمر تتأثر به ليبيا إلى حد كبير”.

وأكمل سلامة، ” الخلاف الفرنسي الإيطالي ليس الوحيد الذي يؤثر سلباً على الأوضاع في ليبيا”، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الخلافات لاسيما الإقليمية منها والمؤثرة بدورها في أوضاع هذا البلد.

وأوضح المبعوث الأممي أن “هناك خلاف حقيقي داخل العالم الإسلامي حول كيفية التعامل مع الحركات الإسلامية، وهذا الخلاف يضع الدول المختلفة في صفين مختلفين، وهو أمر تتأثر به ليبيا إلى حد كبير”.

كما أشار سلامة إلى وجود “خلافات بين حكومات ومعارضاتها يجري تصفيتها في ليبيا كما حصل مؤخراً بالنسبة للقوات التشادية داخل الأراضي الليبية. الخلاف الإيطالي الفرنسي هو خلاف معلن، ويعلم به كل الناس، لكن هناك خلافات قد يكون تأثيرها أكثر سلبية، لكنّها ليست معلنة”.

