رئيس المجلس الرئاسي والسكرتير العام للإنتربول يتفقان على ربط البيانات بين البلدين

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، والسكرتير العام للانتربول يورجن شتوك، على ربط قواعد المعلومات والبيانات بين الإنتربول والأجهزة الليبية المختصة، لتتبع العناصر الخارجة على القانون، والعمل على الحد من انتشار السلاح، ورصد الجماعات الإرهابية.

كما اتفق الجانبان على اقتراح السراج باستضافة مكاتب الإنتربول حول العالم، لمجموعات من العاملين الليبيين في مجال مكافحة الجريمة، للاطلاع على آليات وأسلوب العمل واكتساب خبرات جديدة.

وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة، في ميونخ الألمانية، سبل تطوير التعاون بين الانتريول والمؤسسات الأمنية الليبية.

يشار إلى أن مكتب الانتربول عاد للعمل في ليبيا، بشكل طبيعي، وشرع في التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، ووزارة العدل.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عودة العمل بمكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية “الإنتربول”، واستئناف عمله بشكل طبيعي في طرابلس بعد رفع الحظر المفروض على ليبيا.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أن رفع الحظر عن ليبيا جرى بعد تسديد المساهمات المستحقة عليها للمنظمة، بعد التنسيق مع وفد للإنتربول زار ليبيا في الفترة الماضية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه جرى التنسيق مع “الإنتربول” لتكون ليبيا ضمن الدول المستفيدة من مشروع “ione” لدعم الدول الأفريقية، وجرى التنسيق لعقد لقاء مع “الإنتربول” لبحث انضمام ليبيا لمشروع “flay way” لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأكدت وزارة الداخلية، أن مكتب “الإنتربول” باشر بربط قاعدة بياناتها لمنظومة الأسلحة “iarms” لتتبع الأسلحة النارية المفقودة والمسروقة، واتخذت الإجراءات للانضمام إلى عملية “تريقر” التي تنظمها وتشرف عليها المنظمة الدولية للحد من التحركات الإرهابية وتقليل الاتجار وانتشار الأسلحة.

وكان وفد من منظمة “الإنتربول” لمكافحة الإرهاب، قد زار عدة جهات تابعة لوزارتي العدل والداخلية للبدء في عملية ربط لأحدث الأنظمة المعمول بها في مجال مكافحة الإرهاب تحت مسمى مشروع “فيرست”.

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