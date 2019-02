المتوسط:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، ” أن مصر حرصت على توحيد المؤسسة العسكرية وتقديم الدعم للأشقاء في ليبيا “.

وأضاف السيسي ، خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن ، “إن مصر ملتزمة بدعم الجيران الليبيين من أجل إعادة بناء بلادهم”.

وأكمل السيسي ، ” إن قضية الأمن في ليبيا تتطلب تقديم الدعم اللازم للوصول لحل سياسي”.

