السراج يستعرض جملة من الملفات خلال لقائه مع المفوض بسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي

استعرض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مستجدات الوضع السياسي، والملفين الأمني والاقتصادي، إضافة إلى قضية الهجرة غير القانونية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع المفوض بسياسة الجوار بالإتحاد الأوروبي يوهانس هان، بمدينة ميونخ الألمانية أمس الجمعة، تحدث خلاله الجانبان عن تفاصيل المستجدات السياسية، إلى جانب ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من نتائج إيجابية، مبيناً أن ما تم، يعد خطوة ستتلوها قريباً خطوات تحتاج إلى شراكة حقيقية مع مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، والمؤسسات المالية والاقتصادية الأخرى.

وحول ملف الهجرة غير القانونية، أكد المفوض بسياسة الجوار بالإتحاد الأوروبي، أن التعامل مع المشكلة لا يتم من منظور أمني فقط، بل يجب العمل على إيجاد حل شامل، يأخذ في الاعتبار كافة أبعاد المشكلة.

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