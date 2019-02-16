تحرّك ليبي بقضية اختطاف العمال التونسيين

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني تشكيل “خلية أزمة” يترأسها مديرو الأمن بمنطقة الزاوية الكبرى وتكليفهم بالتحقيق في واقعة اختطاف العُمال التونسيين عندما كانوا في طريقهم إلى عملهم بمصفاة نفط في الزاوية.

وأصدر وزير الداخلية المُفوض فتحي باشاغا تعليماته بإعلان حالة الطوارئ بجميع مديريات الأمن المعنية، مؤكداً في التوقيت ذاته أن الوزارة تُتابع بقلق تام حادثة اختطاف العُمال.

وكان رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير قد صرّح لـ218 أمس الجمعة، أن مجموعة مُسلحة أقدمت على احتجاز 14 عاملاً تونسياً بمدينة الزاوية على خلفية إيقاف شخص ليبي في تونس متهم بقضية رأي عام.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أنها كلفت الأطراف المعنية بفتح قنوات تواصل مع الجانب التونسي لمُتابعة القضية وضمان سلامة المخطوفين وسُرعة إطلاق سراحهم دون شروط.

وشددت داخلية الوفاق على عمق العلاقات التي تربط بين ليبيا وتونس وحرصها على المُحافظة على استقرارها، مُحذرة في الوقت ذاته من تبعيات مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون.

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