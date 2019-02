بعد رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية … برلماني يطالب بطرد السفير البريطاني

المتوسط:

طالب عضو مجلس النواب عن وادي الشاطئ مفتاح الكرتيحي بطرد السفير البريطاني بيكر بسبب تصريحاته برغبته عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والاقتصار على البرلمانية معتبرا ذلك تدخلا ”وقحاً وسافرًا” في الشأن الداخلي الليبي.

وأضاف الكرتيحي، خلال تصريحات له ، ” إنه عندما يكون هذا السفير أو ذاك وكأنه راعٍ سامٍ لشعب تحت الوصاية فلا عجب أن يأمر حتى بإقالة من قدّم له أوراق اعتماده”.

وأكمل ، ” أنا مع طرد كل البعثات الدبلوماسية التي يتجول موظفوها داخل ليبيا وكأنها مقاطعة لدولهم إما أن تكون تلك البعثات على مستوى التعامل والأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول أو لتذهب للجحيم”.

