مصر تعلن دعمها للحل السياسي في ليبيا وتحذر من المقاتلين الأجانب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، ” إن مصر تدعم الحل السياسي في الأزمة الليبية”.

وأضاف السيسي، خلال فعاليات الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونتخ للسياسات الأمنية ،” إن مصر تتأثر سلبا بما يحدث من حروب واشتباكات في دول الجوار “.

وأكمل السيسي ، ” أنه خلال المواجهات الأمنية مع الجماعات الإرهابية في الحدود المشتركة مع ليبيا تم ضبط الآلاف الأسلحة ولاحظنا وجود مقاتلين أجانب وهو أمر في غاية الخطورة”.

