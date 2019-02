المتوسط:

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية ، ” مازالت أغلب مناطق الخليج و الشمال الشرقي وبعض مناطق الشمال الغربي تقع تحت تأثير امتداد المنخفض الجوي الذي يتمركز حاليا شرق المتوسط ينتج عنه تقلبات جوية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة مع سقوط أمطار متفرقة نتوقع أن تكون جيدة على بعض مناطق الخليج والساحل الشرقي تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر”.

وأضاف المركز، ” إن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال تتراوح مابين ( 13 – 18 ) مْ و لاتتجاوز ( 11 ) مْ على المرتفعات الجبلية التي تسجل فيها درجات الحرارة الصغرى انخفاض ملحوظ حيث نتوقع أن تقترب من درجة الصفر المئوي على بعض المناطق .. بينما يبقى الطقس مستقر على أغلب مناطق الوسط والجنوب وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على هذه المناطق مابين ( 16 – 21 ) مْ”.

The post أحوال الطقس المتوقعة على أغلب المناطق في ليبيا اليوم السبت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية