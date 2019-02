” داخلية الوفاق” تعلن تحرك جديد في أزمة اختطاف العمال التونسيين

المتوسط:

قررت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني تشكيل “خلية أزمة” يترأسها مديرو الأمن بمنطقة الزاوية الكبرى وتكليفهم بالتحقيق في واقعة اختطاف العُمال التونسيين أثناء ذهابهم إلى مصفاة نفط في الزاوية.

وأكدت الوزارة ، ” أنها تتابع بقلق تام حادثة اختطاف العُمال وسيتم حل الأزمة قريبا حرصا على سلامة العمال”.

وكانت مجموعة مُسلحة أقدمت قد احتجزت 14 عاملاً تونسياً بمدينة الزاوية على خلفية إيقاف شخص ليبي في تونس متهم بقضية رأي عام.

