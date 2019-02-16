باشاغا يبحث في الولايات المتحدة ملفات تتعلق بالمجال الأمني

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع الوزير المساعد بوزارة الأمن الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية، مجموعة من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين، بما يتعلق بالمجال الأمني.

وبحسب ما أورد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، جاء ذلك خلال لقاء جمعهما أمس الجمعة، على هامش زيارة العمل التي يقوم بها وزير الداخلية المفوض إلى الولايات المتحدة، تم خلاله التطرق إلى مسألة أمن الحدود، ووثائق السفر، وكيفية التعامل معها محلياً وإقليمياً ودولياً، من خلال استخدام التقنية الحديثة.

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