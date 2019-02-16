السراج يدعو لرفع الحظر عن الطيران الليبي ليواصل رحلاته إلى المطارات الأوروبية

جددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فيدريكا موغريني، دعم الاتحاد الأوروبي لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وما يقوم به من جهد لعقد المؤتمر الوطني الجامع، وصولاً إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعها مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الجمعة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، تم خلاله التطرق إلى ملف وضع اسم ليبيا على القائمة المقترحة للدول “عالية المخاطر”، في مجال غسل الأموال.

وطالب السرج خلال اللقاء، بإزالة اسم ليبيا من القائمة، مؤكداً أن وفد مالي واقتصادي سيبحث هذا الموضوع مع المسؤولين الأوربيين في بروكسل، لتوضيح مدى امتثال ليبيا لكافة مُتطلبات والتزامات مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية.

وفي سياق منفصل، دعا رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع، إلى رفع الحظر عن الطيران الليبي ليواصل رحلاته إلى المطارات الأوروبية، وتم الإتفاق على متابعة هذا الامر من خلال سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي.

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