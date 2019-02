ميركل : ليبيا نقطة انطلاق اللاجئين إلى أوروبا

المتوسط:

قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، ” إن ألمانيا تتابع بقوة الموقف في ليبيا خاصة موجة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق منها إلي أوروبا”.

وأكملت ميركل ، خلال الجلسة الرئيسية بمؤتمر ميونخ للأمن ، ” إن ليبيا هي نقطة انطلاق للاجئين إلى أوروبا”.

وأوضحت ميركل، ” هناك تحديات أمامنا لوقف ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتحاد الأوروبي استطاع تحديد أساس الأزمة ، و ألمانيا تحاول حل أزمة اللاجئين بجانب الملف الأمني”.

