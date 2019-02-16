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ميركل : ليبيا نقطة انطلاق اللاجئين إلى أوروبا

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، ” إن ألمانيا تتابع بقوة الموقف في ليبيا خاصة موجة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق منها  إلي أوروبا”.

وأكملت ميركل ، خلال الجلسة الرئيسية بمؤتمر ميونخ للأمن ، ” إن ليبيا  هي نقطة انطلاق للاجئين إلى أوروبا”.

وأوضحت ميركل، ” هناك تحديات أمامنا لوقف ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتحاد الأوروبي استطاع تحديد أساس الأزمة ، و ألمانيا تحاول حل أزمة اللاجئين بجانب الملف الأمني”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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