باشاغا معلقا على تحركات حفتر في الجنوب بأنها خارج شرعية حكومة الوفاق

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن الحكومة ترفض أي تحركات دون التشاور معها، واصفا تحركات قوات حفتر بالجنوب بأنها خارج شرعية حكومة الوفاق.

وأوضح باشاغا في مقابلة مع قناة

“الحرة”، الجمعة، أن تحركات قوات حفتر قد يكون ظاهرها مقبولا من الناحية

الوطنية مثل محاربة العصابات الإجرامية والإرهاب، محذرا من استثمار هذا التحرك

سياسيا.

وعن التدخلات الخارجية في الشأن الليبي

أكد باشاغا أنها تؤثر سلبا وليست إيجابية على البلاد؛ لأن التدخل الإيجابي يجب أن

يعزز المصالحة بين الليبيين ويقرب وجهات النظر، مشيرا إلى أن هذه التدخلات تعمق

المشاكل بدلا من حلها.

ورحب وزير الداخلية بالشراكة الأمنية والاقتصادية مع الولايات

المتحدة الأمريكية؛ لوقف هذا التدخلات، وتعد هذه النقطة أهم ما طرحه باشاغا في

زيارته لأمريكا.

يُذكر أن وسائل إعلام محلية حرّفت كلام

وزير الداخلية فتحي باشاغا عن العملية العسكرية التي تقوم بها قوات حفتر في الجنوب

الليبي.

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