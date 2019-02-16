الرئاسي يبحث سبل تطوير التعاون بين الإنتربول ومؤسساته الأمنية الليبية

ليبيا – إلتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الجمعة في ميونخ مع سكرتير عام الشرطة الجنائية الدولية “انتربول” يورجن شتوك لبحث سبل تطوير التعاون بين الانتريول والمؤسسات الأمنية الليبية.

السكرتير العام عبر بحسب إدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي عن شكره وتقديره لما وجده وفد الشرطة الجنائية الدولية من ترحيب ودعم خلال زيارته مؤخراً إلى ليبيا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ربط قواعد المعلومات والبيانات بين الإنتربول والأجهزة الليبية المختصة لتتبع العناصر الخارجة على القانون والعمل على الحد من انتشار السلاح ورصد الجماعات الإرهابية.

كما تمت الموافقة على اقتراح السراج باستضافة مكاتب الإنتربول حول العالم لمجموعات من العاملين الليبيين في مجال مكافحة الجريمة للاطلاع على آليات وأسلوب العمل واكتساب خبرات جديدة.

وفي ختام الاجتماع رحب رئيس المجلس الرئاسي بزيارة السكرتير العام إلى ليبيا خلال الأسابيع القادمة.

يذكر أن مكتب الإنتربول عاد للعمل في ليبيا بشكل طبيعي وينسق في أداء مهامه مع أجهزة وزارة الداخلية ووزارة العدل والعمل جارِ لاستفادة ليبيا من المشاريع التي ينظمها الإنتربول.