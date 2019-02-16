صحة المؤقتة توجه بعلاج الطفلة “ريهام العقيلي ” في الأردن

وجه وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة، لنقل وعلاج الطفلة “ريهام العقيلي” بالمملكة الأردنية .

وبحسب ما أورد المكتب الإعلامي لصحة المؤقتة، تكفلت وزارة الصحة بنفقات علاج الطفلة ريهام لعدم توفر علاجها بالداخل، بعد إخضاعها لمجموعة من الفحوصات الطبية والتحاليل والكشوفات الدقيقة، ووسائل النقل المجهزة والأطقم الطبية المتخصصة لمتابعة حالتها، من أجل الاستشفاء والعناية الطبية، كخطوة أولية ومؤقتة وإعداد ملفها لنقلها إلى الأردن، على نفقة وزارة الصحة .

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