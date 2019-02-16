بعثة الأمم المتحدة: ليبيا تزداد فقرا رغم تعافي أسعار النفط

قالت

منسقة الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا “ماريا ريبيرو”،

إن ليبيا تزداد فقرا عاما بعد عام؛ بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية وانعدام

الأمن.

وأضافت

“ريبيرو”، أن إنتاج ليبيا للنفط زاد بحوالي 1.1 برميل نفط يوميا،

والمواد الغذائية متوفرة إلا أن المواد ليست في متناول أغلب الليبيين، مؤكدة تدهور

الخدمات الصحية والتعليمية في البلاد، وفق وكالة أكي الأيطالية.

وأشارت

“ريبيرو”، أن ليبيا لا زالت بلد عبور للمهاجرين غير القانونيين، الذين

يتعرضون للاعتقال التعسفي والاحتجاز في ظروف صعبة وضحايا للاعتداءات الجسدية

والنفسية، وفق قولها.

ونوهت

ريبيرو، بأن مستقبل ليبيا في أيدي الليبيين ولابد من التقدم في مسار الإصلاحات

السياسية والأمنية والاقتصادية؛ لضمان السلام والاستقرار.

يشار إلى أن الوضع الاقتصادي في ليبيا شهد في العام الماضي تحسنا يعتبر الأفضل منذ 3 سنوات حيث بلغت إيرادات الدولة من النفط قرابة 24 مليار دولار.

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