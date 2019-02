” الخارجية التونسية” : نتواصل مع  “سيالة” من أجل حل أزمة اختطاف العمال

المتوسط:

أكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية ، ” إنها تتابع وضع المواطنين التونسيين العاملين بليبيا والذين تعرضوا لعملية اختطاف صباح يوم الخميس 14 فبراير 2019، من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية”.

وأكملت الوزارة ، خلال بيان لها ،” أنه في هذا الإطار تولى وزير الشؤون الخارجية حال علمه بالحادثة التواصل مباشرة مع نظيره الليبي للتأكيد على ضرورة العمل من أجل المحافظة على سلامة المحتجزين والتعجيل بالإفراج عنهم وتأمين عودتهم سالمين”.

وأضافت ، ” كما تواصل القنصلية العامة التونسية بطرابلس اتصالاتها مع الجهات الليبية المختصة لإنهاء هذه الأزمة دون تأخير”.

