باشاغا: وصلنا إلى طريق مسدود مع الميليشيات والليبيون سئموها

أكد

وزير الداخلية فتحي باشاغا، أن التفاهم مع بعض المؤسسات التي تعرقل عمل الوزارة

“وصل إلى طريق مسدود”، وأنه لجأ إلى الجهات المالكة للاتفاق السياسي

“مجلسي النواب – الأعلى للدولة؛” لإيجاد حلول لهذه المؤسسات.

وأضاف

باشاغا في مقابلة مع قناة “الحرة”، الجمعة، أن وزارته تلقى الدعم الكامل

من رئيس الحكومة فائز السراج، وهناك مؤسسات تعرقل عمل الوزارة، إشارة إلى مصرف

ليبيا المركزي، مؤكدا أن الليبيين سئموا الميليشيات وتجاوزاتها ومن ممارساتها

والمشاهد التي في العاصمة طرابلس”.

يشار إلى أن تقارير أكدت بأن مصرف ليبيا المركزي رفض صرف مبلغ مالي مخصص لوزارة الداخلية، ويحاول ابتزاز حكومة الوفاق والداخلية.

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