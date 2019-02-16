الداخلية: نحرص على سلامة الأجانب ولن نسمح بابتزاز دولهم

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، السبت، حرصها علي سلامة جميع الأجانب العاملين في ليبيا وبأنها لن تسمح بابتزاز دولهم؛ لأغراض شخصية.

وحذرت الداخلية في بيان نشر على صفحتها الرسمية مختطفي 14 تونسيا، وهم في طريقهم إلى مصفاة الزاوية من تبعات الأعمال الخارجة عن القانون، التي تعرض سلامة المدنيين للخطر وتضر بالمصلحة الوطنية لليبيين.

وأوضح البيان أن وزير الداخلية أصدر تعليماته بتشيكل خلية أزمة بقيادة مدراء الأمن في الزاوية الكبرى، وإعلان حالة الطوارئ في المديريات المعنية، وخوّلهم باتخاذ كافة التدابير العاجلة والاتصالات اللازمة؛ لضمان سلامة المخطوفين والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

يذكر أن مجموعة مسلحة اعترضت، الخميس، حافلة تقل عددا من العاملين التونسيين في مصفاة الزاوية لتكرير النفط، ونقلتهم لجهة غير معلومة.

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