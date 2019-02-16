وفاة مواطن إثر انجراف سيارته في سيول شرقي البيضاء

البيضاء-العنوان

تسبّب جريان الأودية بمنطقة عمبسة شرقي مدينة البيضاء، اليوم السبت، في وفاة مواطن جرفت السيول مركبته أثناء مروره حينما اجتاحت السيول المنطقة عقب ارتفاع منسوب المياه بالأودية نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة ليل أمس.

وبحسب مراسل “العنوان” شهدت مدينة البيضاء والمناطق المحيطة بها، ارتفاعا في منسوب المياه في عدد من الأودية ما تسبب في سيول كبيرة اجتاحت منطقتي الغريقة وعمبسة الواقعتين شرقي مدينة البيضاء.

وكانت قد نظمت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بمكتب خدمات البيضاء أمس الجمعة، حملة للسيطرة على كافة المختنقات التي حدثت بسبب غزارة الأمطار.

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