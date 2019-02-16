لافروف وسلامة يبحثان أهمية تعزيز الجهود الدولية في ليبيا

بحث وزير الخارجية الروسي، “سيرغي لافروف” مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أهمية تعزيز الجهود الدولية في ليبيا، لرعاية الحوار الليبي الليبي “الملتقى الوطني الجامع”.

وناقش لافروف وسلامة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، طرق تفعيل الحوار الليبي الشامل، والتأكيد على ضرورة مشاركة كافة القوى السياسية، والمناطق؛ بهدف تشكيل وبلورة نظام موحد يقود إلى انتخابات شاملة.

ويناقش المؤتمر الذي يشارك في أعماله نحو 40 رئيس دولة وحكومة بينها ليبيا وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية، مستقبل مراقبة الأسلحة.

يذكر أن من بين المشاركين في المؤتمر: الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، والأمين العام لحلف الناتو، والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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