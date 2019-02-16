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“صنع الله ” : ” الوطنية للنفط” جهة محايدة ليست لها علاقة بالسياسة والصراعات

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ، ” أنه يتوجه بالشكر للعمال  و على التواصل مستمر لكل الجهات في الدولة لحل الأزمة “.

وأكمل صنع الله ، خلال اتصال هاتفي مع العمال في حقلي الوفاء والفيل، ” أن الحقول مازالت تعمل بفضل عملكم ، والأهم لدينا سلامة العاملين”.

وأضاف صنع الله، ” أنه سيزور حقلي الوفاء والفيل قريبا و الأزمة سيتم حلها من جذورها سواء في حقل الشرارة والوفاء والفيل”.

وأكمل صنع الله ، ” ليس لدينا مشكلة مع أي جهة فالأهم مصلحة قطاع النفط ، فالمؤسسة جهة متوازنة حيادية ليس لها علاقة بالسياسة والصراع في ليبيا “.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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