الارصاد: تقلبات جوية وأمطار متفرقة ودرجات الحرارة عند “الصفر” في هذه المناطق

أكد خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرة جوية صادرة اليوم ان أغلب مناطق الخليج و الشمال الشرقي وبعض مناطق الشمال الغربي لا تزال تقع تحت تأثير امتداد المنخفض الجوي الذي يتمركز حاليا شرق المتوسط.

وقال المركز ان هذا المنخفض ينتج عنه تقلبات جوية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة مع سقوط أمطار متفرقة نتوقع أن تكون جيدة على بعض مناطق الخليج والساحل الشرقي تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر.

واشار المركز إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال تتراوح مابين ( 13 – 18 ) مْ ولاتتجاوز ( 11 ) مْ على المرتفعات الجبلية التي تسجل فيها درجات الحرارة الصغرى إنخفاض ملحوظ حيث نتوقع أن تقترب من درجة الصفر المئوي على بعض المناطق.

وبيّن المركز أن الطقس يبقى مستقر على أغلب مناطق الوسط والجنوب وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على هذه المناطق مابين ( 16 – 21 ) مْ.

تحذير بحري

وحذر المركز من رياح شمالية الى شمالية شرقية نشطة الى قوية اليوم على ساحل الخليج والجبل الأخضر تصل سرعتها الى (25)عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين(2.50-3.50) متر على بنغازي والجبل الأخضر.

وحذرت الصيادين من رياح شمالية غربية الى شمالية نشطة الى قوية اليوم على ساحل مصراتة وسرت تصل سرعتها الى (25)عقدة .

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