القافلة الطبية المرسلة من صحة المؤقتة تختتم أعمالها بمنطقة غدوة اليوم

تختتم القافلة الطبية الموفدة برعاية وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب إلى منطقة غدوة جنوبي مدينة سبها أعمالها اليوم.

وأوضح مدير إدارة المناطق الصحية والمكلف بإدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور إسماعيل العيضة، أن إجمالي عدد الحالات التي قامت القافلة الطبية من خلال الفريق الزائر بفحصها منذ بدء عملها يوم السبت الماضي، أكثر من 2061 مريض في مختلف التخصصات.

فيما أجرى أطباء القافلة عدد من العمليات الجراحية متنوعة وإقامة الدورات التدريبية التأهيلية والمحاضرات والندوات التعليمية للمهن الطبية حول اساسيات الانعاش وتعديلات جهاز التنفس الصناعي وطريقة انعاش الحالات الحرجة .

الجدير بالذكر، توجهت قافلة الطبية إلى منطقة غدوة جنوبي مدينة سبها مساء يوم الجمعة الماضي، ضمت 25 طبيباً في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين.

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