السراج يناقش تطوير التعاون بين الانتربول والمؤسسات الأمنية الليبية

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج سبل تطوير التعاون بين الانتربول والمؤسسات الأمنية الليبية.

جاء ذلك خلال لقا عقده مع سكرتير عام الشرطة الجنائية الدولية “انتربول” يورجن شتوك أمس الجمعة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، تم خلاله الاتفاق على ربط قواعد المعلومات والبيانات بين الإنتربول والأجهزة الليبية المختصة، لتتبع العناصر الخارجة على القانون، والعمل على الحد من انتشار السلاح ورصد الجماعات الإرهابية.

هذا وتم خلال اللقاء، الموافقة على اقتراح رئيس المجلس الرئاسي، المتعلق باستضافة مكاتب الانتربول حول العالم لمجموعات من العاملين الليبيين في مجال مكافحة الجريمة، للاطلاع على آليات وأسلوب العمل واكتساب خبرات جديدة.

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