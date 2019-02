تفاصيل زيارة وفد ” داخلية الوفاق ” إلى مدينة بنغازي

المتوسط:

قام رئيس لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني برفقة عدد من الضباط بزيارة لمدينة بنغازي خلال الأيام الماضية.

و قام الوفد بزيارة لمديرية أمن بنغازي وقسم المرور والتراخيص بالمدينة, ومصنعي ملابس الشرطة واللوحات المعدنية التابعان لمديرية أمن بنغازي.

وعلى هامش هذه الزيارة عقد اجتماع بمقر مصنع ملابس الشرطة بمدينة بنغازي ، وشهدت الزيارة مناقشة التعاون بين الصندوق والمصنع التابع لمديرية أمن بنغازي,بحضور مدير المصنع وعدد من الضباط والعاملين به, والوقوف على سير العمل داخل المصنع.

