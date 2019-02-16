حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت (16 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الفرصة ما زالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة تكون جيدة على الساحل الشرقي، مشيرًا إلى أن الأمطار تشمل بعض مناطق الشمال الغربي بينما يبقى الطقس مستقرًا على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

تتكاثر السحب هذا اليوم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من طرابلس حتى سرت وبعض مناطق الدواخل ونتوقع أن تكون جيدة على سرت.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين ( 13– 18 )مْ ولاتتجاوز (11) مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:-

سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وقد تكون غزيرة أحيانا تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع احتمال سقوط حبات البرد.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بينما تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة يوم الإثنين، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (13–18) مْ ولاتتجاوز (11) مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16-21)مْ.

الكفرة – السرسر- تازربو

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17- 20) مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومناطق ليبيا:

المدينة درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم درجة الحرارة العظمي (م)اليوم طقس اليوم درجة الحرارة الصغرى (م) غدا درجة الحرارة العظمي (م) غدا طقس يوم الغد زواره 10 15 مغطاة جزئياً بالسحب 10 15 مغطاة جزئياً بالسحب طرابلس 09 14 سقوط امطار متفرقة 08 14 مغطاة جزئياً بالسحب العزيزية 04 14 فرصة سقوط امطار متفرقة 06 15 مغطاة جزئياً بالسحب الزاوية 08 14 احتمال سقوط امطار متفرقة 09 14 مغطاة جزئياً بالسحب الخمس 08 13 فرصة سقوط امطار متفرقة 09 15 مغطاة جزئياً بالسحب مصراتة 08 13 سقوط امطار متفرقة 06 15 سقوط امطار متفرقة صباحا سرت 10 16 سقوط امطار متفرقة 09 15 سقوط امطار متفرقة نالوت 03 13 مغطاة جزئياً بالسحب 05 13 مغطاة جزئياً بالسحب يفرن 01 11 احتمال سقوط امطار متفرقة 04 12 مغطاة جزئياً بالسحب غريان 01 09 احتمال سقوط امطار متفرقة 02 10 مغطاة جزئياً بالسحب ترهونة 03 11 احتمال سقوط امطار متفرقة 04 13 مغطاة جزئياً بالسحب بني وليد 05 14 احتمال سقوط امطار متفرقة 06 16 مغطاة جزئياً بالسحب مزده 02 13 مغطاة جزئياً بالسحب 05 14 مغطاة جزئياً بالسحب ابونجيم 06 18 احتمال سقوط امطار متفرقة 05 15 مغطاة جزئياً بالسحب القريات 03 15 مغطاة جزئياً بالسحب 05 15 مغطاة جزئياً بالسحب هون 05 18 مغطاة جزئياً بالسحب 06 17 مغطاة جزئياً بالسحب غدامس 07 18 صافية إلى قليلة السحب 08 18 صافية إلى قليلة السحب أوبارى 06 18 صافية إلى قليلة السحب 05 15 صافية إلى قليلة السحب سبها 06 19 صافية إلى قليلة السحب 04 15 صافية إلى قليلة السحب مرزق 05 17 صافية إلى قليلة السحب 05 15 صافية إلى قليلة السحب القطرون 03 17 صافية إلى قليلة السحب 03 17 صافية إلى قليلة السحب غات 04 20 صافية إلى قليلة السحب 05 18 صافية إلى قليلة السحب رأس لأنوف 08 16 سقوط امطار متفرقة 07 16 سقوط امطار متفرقة البريقة 07 15 سقوط امطار متفرقة 07 14 سقوط امطار متفرقة اجدابيا 07 15 سقوط امطار متفرقة 07 15 سقوط امطار متفرقة بنغازي 05 14 سقوط امطار متفرقة 06 14 احتمال سقوط امطار متفرقة مرج 05 12 سقوط امطار متفرقة 06 12 سقوط امطار متفرقة البيضاء 05 11 سقوط امطار متفرقة 05 12 سقوط امطار متفرقة شحات 04 10 سقوط امطار متفرقة 04 11 سقوط امطار متفرقة درنة 08 13 سقوط امطار متفرقة 08 13 سقوط امطار وزوابع رعدية طبرق 08 14 سقوط امطار متفرقة 08 14 سقوط امطار وزوابع رعدية جالو 06 18 مغطاة جزئياً بالسحب 06 18 مغطاة جزئياً بالسحب الجغبوب 07 17 مغطاة جزئياً بالسحب 08 17 مغطاة جزئياً بالسحب السرير 10 20 قليلة السحب 09 19 قليلة السحب تازربو 07 19 قليلة السحب 06 19 قليلة السحب الكفرة 07 17 السماء صافية 07 18 السماء صافية

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