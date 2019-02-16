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مواطن يهدم محطة كهرباء في طرابلس

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الشركة العامة للكهرباء خروج محطة كهرباء سينما الجمهورية عن الخدمة بعد انهيارها التام على يد أحد المواطنين بمنطقة باب بن غشير.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى قيام مواطن بتحطيم مبنى السينما السابقة ما قاد إلى تساقط مبنى المحطة الكهربائية بالكامل واصفا الأمر بتحد صارخ وتدمير متعمد لمكونات الشبكة الكهربائية وهو ما قاد إلى وقف تغذية الكهرباء عن عدد من المساكن والبنايات في منطقة باب بن غشير وتدمير كافة محتويات المحطة.

وأضاف البيان أن فنيي الشركة العامة للكهرباء اضطروا لتغيير مصادر التغذية لإرجاع التيار الكهربائي للأحياء المتضررة باستثناء البنايات المجاورة للمحطة.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء في بيانها كافة الجهات الأمنية للمباشرة بالتحقيق في هذا الأمر ومعاقبة مرتكبيه بعد أن تسببوا بانقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين وإلحاق خسائر جسيمة في ممتلكات الشركة وأجهزتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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