مواطن يهدم محطة كهرباء في طرابلس

أكدت الشركة العامة للكهرباء خروج محطة كهرباء سينما الجمهورية عن الخدمة بعد انهيارها التام على يد أحد المواطنين بمنطقة باب بن غشير.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى قيام مواطن بتحطيم مبنى السينما السابقة ما قاد إلى تساقط مبنى المحطة الكهربائية بالكامل واصفا الأمر بتحد صارخ وتدمير متعمد لمكونات الشبكة الكهربائية وهو ما قاد إلى وقف تغذية الكهرباء عن عدد من المساكن والبنايات في منطقة باب بن غشير وتدمير كافة محتويات المحطة.

وأضاف البيان أن فنيي الشركة العامة للكهرباء اضطروا لتغيير مصادر التغذية لإرجاع التيار الكهربائي للأحياء المتضررة باستثناء البنايات المجاورة للمحطة.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء في بيانها كافة الجهات الأمنية للمباشرة بالتحقيق في هذا الأمر ومعاقبة مرتكبيه بعد أن تسببوا بانقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين وإلحاق خسائر جسيمة في ممتلكات الشركة وأجهزتها.

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